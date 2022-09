Sali di un acido - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sali di un acido. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : NITRATI

Significato/Curiosita : Sali di un acido

Rispetto al solvente puro. i sali possono essere ottenuti sostituendo gli atomi di idrogeno di un acido con atomi metallici o con un gruppo funzionale che possa...

Sapore della carne. i nitrati sono presenti anche in alimenti di origine vegetale, specialmente a causa dei fertilizzanti. i nitrati possono essere trasformati... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con sali; acido; Vecchi casali restaurati; Serie di operazioni con cui sali re su navi o aerei; Un attore nel cast di Borsali no; Nome di un cappello da uomo stile borsali no; Soffrono d acido urico; Il pH né acido né basico; Diventa rossa in un ambiente acido ; L acido ribonucleico sigla; Cerca nelle Definizioni