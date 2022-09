Riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 21 lettere : PATRIMONIO DELL UMANITÀ

Significato/Curiosita : Riconoscimento conferito dall unesco a certi siti

Sguardo dell'autore gianni rodari. nel 2011 è stato conferito al parco il premio cultura unesco. a cervia, dove possedeva una villa nella quale soggiornò...

Sito patrimonio mondiale è la denominazione ufficiale delle aree registrate nella lista del patrimonio mondiale, o nella sua accezione inglese world heritage... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con riconoscimento; conferito; dall; unesco; certi; siti; Un riconoscimento ... pendente; Degno di riconoscimento per le sue qualità; Un ambito riconoscimento per giornalisti e scrittori; Quello poetico è un grande riconoscimento ; L aspetto fisico conferito da certe malattie; Attribuito, conferito ; Il massimo grado che veniva conferito a un sottufficiale per meriti di guerra; Riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti; Alterato dall a collera; Separano la R dall a U; Separano la R dall a U; Sono divise dall a Q; Riconoscimento conferito dall unesco a certi siti; Sito protetto dall unesco ; Ne dipende l unesco ; Ne dipende l unesco ; Così vengono appellati certi alti prelati; Garanzia data per coprire certi obblighi; Smisurati come certi errori; Limitato come certi prezzi; Un dispositi vo temporizzatore; siti Internet: dot _; La Russia nei siti ; Dispositi vo detonatore; Cerca nelle Definizioni