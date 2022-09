Si può aprire in banca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si può aprire in banca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : CONTO CORRENTE

Significato/Curiosita : Si puo aprire in banca

Particolarità di csr è che può annoverare tra i suoi soci e clienti esclusivamente dipendenti di banca d'italia, in servizio o in pensione, ed i loro strettissimi...

Sezione della bilancia dei pagamenti detta "conto corrente", vedi bilancia dei pagamenti. il conto corrente (spesso abbreviato con la sigla c/c) è uno... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

