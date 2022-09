Provincia filippina con capoluogo Catbalogan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia filippina con capoluogo Catbalogan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SAMAR

Significato/Curiosita : Provincia filippina con capoluogo catbalogan

Ciascuna provincia si suddivide a sua volta in comuni (bayan). nel 1986 fu istituita la provincia di negros del norte scorporandola dalla provincia di negros...

samar samar, antica denominazione di novomoskovs'k gli ammutinati di samar (samar) – film del 1962 samar – film del 2000 samar – film del 2013 samar –... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

