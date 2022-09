Il più lungo fiume d Europa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più lungo fiume d Europa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOLGA

Significato/Curiosita : Il piu lungo fiume d europa

Un fiume dell'europa centro-orientale. con 2.860 km è il secondo corso d'acqua più lungo del continente (dopo il volga) nonché il piu lungo fiume navigabile...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi volga (disambigua). il volga, o anche la volga, (afi: /'vlga/; in russo: ´, in tataro Idel,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

