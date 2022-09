Personaggio dei fumetti, nato dalla fantasia di Tiziano Sclavi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Personaggio dei fumetti, nato dalla fantasia di Tiziano Sclavi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DYLAN DOG

Significato/Curiosita : Personaggio dei fumetti, nato dalla fantasia di tiziano sclavi

tiziano sclavi (broni, 3 aprile 1953) è uno scrittore e fumettista italiano noto soprattutto per la creazione del personaggio di dylan dog, protagonista...

Disambiguazione – se stai cercando il fumetto, vedi dylan dog (fumetto). dylan dog è un personaggio dei fumetti creato da tiziano sclavi ed elaborato graficamente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Il Mario personaggio dei videogames; Un personaggio dei fumetti; Un personaggio della serie Tv Happy Days; Un personaggio interpretato da Alvaro Vitali; Il Mao gatto dei fumetti ; Esprime rabbia nei fumetti ; Nei fumetti vale sigh; Pellirosse dei fumetti di Tex; Sergio, il disegnato re chec ha creato Bobo; Sergio, il disegnato re chec ha creato Bobo; Un aria da condizionato re; Suonato re natalizio; Alterato dalla collera; Separano la R dalla U; Separano la R dalla U; Sono divise dalla Q; Non nati dalla fantasia ; Dotato di inventiva e di fantasia ; Si lascia trasportare dalla fantasia ; Lavorano molto di fantasia ; È della vita in un disco di tiziano Ferro; Il rosso in una famosa canzone di tiziano Ferro; Il tiziano giornalista e scrittore esperto d Asia; tiziano __: ha scritto Un indovino mi disse; L'indagatore dell'incubo creato da Tiziano sclavi ; sclavi di Dylan Dog iniz;