Palline di vetro usate per giocare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Palline di vetro usate per giocare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BIGLIE

Significato/Curiosita : Palline di vetro usate per giocare

Le palline usate nel tennistavolo dovevano avere, in passato, un diametro di 38 mm, nel 2001, insieme con un'importante modifica del regolamento di gara...

Stai cercando altri significati, vedi un sacchetto di biglie (disambigua). un sacchetto di biglie (un sac de billes) è un romanzo autobiografico di joseph... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

