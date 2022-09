È nota quella delle Ande - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È nota quella delle Ande. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CORDIGLIERA

Significato/Curiosita : E nota quella delle ande

Colombia, vedi regione andina (colombia). la cordigliera delle ande (in spagnolo cordillera de los andes) è un'importante catena montuosa dell'america meridionale...

Catena annamita cordigliera artica cordigliera betica cordigliera cantabrica cordigliera del paine cordigliera di talamanca cordigliera occidentale (colombia)... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con nota; quella; delle; ande; Atto nota rile; Emma, l avventuriera nota come Lady Hamilton; Emma, l avventuriera nota come Lady Hamilton; Una breve annota zione; È divina quella di Dante; Una molto comune è quella per i topi; Tutti sognano quella gemella; C è anche quella della ragione; Lo sono le curve delle linee elettriche e dei cavi delle funivie; Sostanza ottenibile dal lattice di numerose specie di piante delle regioni tropicali; Pianta delle Leguminose; Lo studio delle varie tecniche d organizzazione aziendale; Celebre architetto statunitense di origine finlande se; Sta tra Bab e... Mande b; Sta tra Bab e... Mande b; Una grande isola dell Australia; Cerca nelle Definizioni