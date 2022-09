Un morbido appoggio per la testa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un morbido appoggio per la testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GUANCIALE

Significato/Curiosita : Un morbido appoggio per la testa

Suo stile morbido e soffuso, appare quanto mai retorica e fuori luogo. la posizione leonardesca rimase minoritaria e alla fine prevalse la posizione di...

Lino guanciale (avezzano, 21 maggio 1979) è un attore italiano. lino guanciale è nato il 21 maggio 1979 in abruzzo ad avezzano, da padre medico e madre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con morbido; appoggio; testa; Dolce al cucchiaio morbido e cremoso fra; Dessert morbido come crème caramel o bavarese; Dolce croccante o morbido con frutta secca tostata; Cravatta larga da cerimonia con nodo morbido ; Un appoggio per ceppi ardenti; Ripiano d appoggio ; Piano d appoggio fuori dalla finestra; Un computer... d appoggio ; Bozza... per una testa ta; Immerso con la testa ; Arriva in testa ; Siede in testa all elefante; Cerca nelle Definizioni