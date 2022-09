Mettere a posto, riordinare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Mettere a posto, riordinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : RASSETTARE

Significato/Curiosita : Mettere a posto, riordinare

Cavalleresco, spendendo tutto l'inverno e il maggio del 1532 a «emendare [...], riordinare, e trascrivere» e faticando da maggio fino ai primi di ottobre...

L'indomani. prima di andare a dormire, jack decide di lavare i piatti e rassettare la cucina; spegne uno degli elettrodomestici ma questo, essendo difettoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

È opposto ... a west; Un tavolato posto a separazione; Imposto come un castigo; Danno fuoco alla sigaretta al posto dei fiammiferi; riordinare qualcosa di caotico; Un termine con cui riordinare un database; riordinare una stanza; riordinare i capelli;