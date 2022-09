Magistrato greco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Magistrato greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ARCONTE

Significato/Curiosita : Magistrato greco

Francesco greco (napoli, 13 novembre 1951) è un ex magistrato italiano divenuto famoso per aver condotto o contribuito a inchieste celebri quali mani...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi arconte (disambigua). il nome arconte (in greco antico: , árchon, al plurale te) o... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

Altre definizioni con magistrato; greco; magistrato inglese che indaga; Alto magistrato dell antica Roma; Pietro, ex magistrato ed ex Presidente del Senato; Cognome di un Pietro ex magistrato ora politico; Un antico pittore greco ; Grido greco d esultanza; Poeta tragico greco ; Un celebre filosofo greco ; Cerca nelle Definizioni