Macchina... contro l inquinamento - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Macchina... contro l inquinamento.

Soluzione 10 lettere : DEPURATORE

Significato/Curiosita : Macchina... contro l inquinamento

Su inquinamento acustico (en) inquinamento acustico, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. (en) opere riguardanti inquinamento acustico...

La depurazione è il sistema tecnologico che, a mezzo di opportuni impianti detti impianti di depurazione, si realizza e si attiva per eliminare dai sistemi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

