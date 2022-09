Gareggia in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gareggia in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CANOTTIERE

Significato/Curiosita : Gareggia in acqua

(estremamente leggera e resistente) è costruita in compositi di fibra di carbonio; la macchina con acqua, olio e pilota a bordo deve avere una massa minima...

Gara è tra i 30 e i 40, nelle partenze può arrivare a 55. il vogatore (canottiere è più tecnico) usa tutti i muscoli più importanti durante questa azione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

