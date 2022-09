Creano per le boutique - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Creano per le boutique. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : STILISTI

Significato/Curiosita : Creano per le boutique

Periodo diventa uno dei centri dell'alta moda italiana, con l'apertura delle boutique delle grandi firme su via dei condotti, via borgognona e via frattina....

Inizia ad usare come griffe la celebre "v", e, ormai parte del gotha degli stilisti, crea l'abito da sposa per le nozze di jacqueline bouvier con onassis.... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

