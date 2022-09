Così sono le pecore private del vello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così sono le pecore private del vello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TOSATE

Significato/Curiosita : Cosi sono le pecore private del vello

le pecore e le capre. i compagni si legano al ventre delle capre unite a gruppi con delle corde, tranne ulisse che si aggrappa di sotto al vello del montone...

Altre definizioni con così; sono; pecore; private; vello; E così via abbr; Un così virgiliano; È così grande che non si sa dove finisca; così può essere l obbedienza oltre che assoluta; Non possono masticare; sono meno.. nobili dei conti; sono esperte nel... fingere; sono uguali nella cartolina; In un noto proverbio fa rima con pecore lle; Gruppo di pecore o ovini; Uomini che portano le pecore a pascolare; Le hanno l agnello e le pecore ; Scuole private che danno titoli con valore legale; Riunioni culturali in abitazioni private ; Le guardie private ; private dello sporco; Giasone li guidò alla conquista del vello d oro; C è il novello e il passito; In tassonomia è il livello che raggruppa le specie; Cosi è conosciuto il bel parco Savello situato sul colle Aventino; Cerca nelle Definizioni