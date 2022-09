I confini..di Tours - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I confini..di Tours. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : I confini..di tours

(disambigua). martino di tours (in latino: martinus; sabaria, 316 circa – candes, 8 novembre 397) è stato un vescovo e militare romano di origine pannone,...

Comandata ts – simbolo chimico del tennesso ts – abbreviazione per p-toluensolfonile (o "tosile") in chimica organica ts – timidilato sintasi ts – codice...