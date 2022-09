Il big da cui ebbe origine I universo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il big da cui ebbe origine I universo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BANG

Significato/Curiosita : Il big da cui ebbe origine i universo

All'intero universo il principio copernicano. la teoria del big bang risultò subito in accordo con la nuova concezione della struttura dell'universo che proprio...

bang bang baby è una serie televisiva italiana diretta da michele alhaique, giuseppe bonito e margherita ferri, ideata da andrea di stefano, ispirata...

Altre definizioni con ebbe; origine; universo; Passano presto quando non si vorrebbe ; Non si dovrebbe nutrire; ebbe fra i suoi più autorevoli esponenti Francis Picabia; Lo sarebbe stato Napoleone se fosse nato 15 mesi prima; Celebre architetto statunitense di origine finlandese; Che trova la sua origine ancor prima della nascita; Ballo di origine cubana dal nome onomatopeico; Il paese d origine della cantante Bjork; Costituisce la massa non visibile dell universo ; Lo sono gli spazi dell universo ; Insieme di stelle e pianeti nell universo ; Lo sono gli spazi dell universo ; Cerca nelle Definizioni