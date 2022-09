Le assegna un provveditore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le assegna un provveditore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Rassegnato al provveditore. facciasi cerchio, e corona in mezzo al teatro con pigliarsi per mano i giuocatori; acciò dal provveditore, e da quei, che...

Contiene la cattedra vescovile. con la nascita delle università nel medioevo, i seggi dai quali i professori insegnavano agli scolari erano le “cattedre”, come...