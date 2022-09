Altro nome dell oblò - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome dell oblò. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : PORTELLINO DI MURATA

Significato/Curiosita : Altro nome dell oblo

Controllo del livello dell'olio è stato posto sul lato sinistro un piccolo oblò dove si può tenere sotto controllo il livello. dotato anche di una piccola...

Portelleria di murata, quali portellini per l'imbarco di provviste, portellini per l'imbarco e lo sbarco del pilota, portelloni di murata per le scale di accesso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

