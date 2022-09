Accordi stipulati tra la Chiesa e lo Stato italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accordi stipulati tra la Chiesa e lo Stato italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : PATTI LATERANENSI

12°36'10e / 42.821111°n 12.602778°e42.821111; 12.602778 lo stato pontificio, detto anche stato ecclesiastico o patrimonio di san pietro (stato della chiesa...

I patti lateranensi sono degli accordi sottoscritti tra il regno d'italia e la santa sede l'11 febbraio 1929 contenenti un trattato, una convenzione e... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 17 settembre 2022

