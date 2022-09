Una faccia del muro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una faccia del muro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PARETE

Significato/Curiosita : Una faccia del muro

Da parte del governo della germania est per impedire la libera circolazione delle persone verso la germania ovest. con l'espressione "muro di berlino"...

parete – comune in provincia di caserta parete – elemento architettonico verticale parete – versante scosceso di una montagna parete cellulare – biologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

Altre definizioni con faccia; muro; Mare chiuso su cui si affaccia no Russia e Iran; La lega della faccia degli sfrontati; faccia ta di un edificio; Arroganti, sfaccia ti; Un muro non portante; muro tra due locali; Si pongono uno sull altro per costruire il muro ; Gioco tipico basco evoluzione della palla a muro ; Cerca nelle Definizioni