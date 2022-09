Si tiene in borsetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si tiene in borsetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PORTACIPRIA

Significato/Curiosita : Si tiene in borsetta

La borsetta vale un bel po' di soldi e il giorno seguente lo porta da una sua vecchia amica, marmitta, la quale accetta di scambiare la borsetta con...

Bene), con il compito di scambiare un pugnale di grande valore con un portacipria. il motivo di ciò è che durante una delle serate organizzate da gorman... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

