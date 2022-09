Suddividono in fasce le carte astronomiche - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Suddividono in fasce le carte astronomiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 16 lettere : PARALLELI CELESTI

Significato/Curiosita : Suddividono in fasce le carte astronomiche

Di rotazione e dunque parallelo al piano equatoriale. i paralleli, che devono il loro nome all'essere geometricamente paralleli al piano dell'equatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

Altre definizioni con suddividono; fasce; carte; astronomiche; suddividono la telenovela; suddividono il polmone; suddividono i vari compartimenti della nave; Ciascuna delle parti che suddividono un componimento poetico; fasce costiere; Lo sono certe fasce ; Una bimba in fasce ; Sono note le sue fasce radioattive; La formula di carte sio: Cogito __ sum; Diffuso gioco di carte originario dell Uruguay; Le carte dello stesso seme di quella estratta; Il gioco delle tre carte ... alla francese; Gallinelle... astronomiche ; Una coordinata per rilevazioni astronomiche ; Unità di misura delle distanze astronomiche ; Vi sono quelle astronomiche e quelle climatiche; Cerca nelle Definizioni