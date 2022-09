Sergio, il disegnatore chec ha creato Bobo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sergio, il disegnatore chec ha creato "Bobo". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : STAINO

Significato/Curiosita : Sergio, il disegnatore chec ha creato bobo

Antonio gnoli intervista staino, su sergio staino ... il blog!, 18 novembre 2019. url consultato il 5 dicembre 2020. ^ sergio-staino, su tiscali notizie.... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

sergio , il disegnatore chec ha creato Bobo; Un sergio fra gli attori; La sua trilogia è di sergio Leone; Il sergio editore di fumetti come Tex e Dylan Dog; Sergio, il disegnatore chec ha creato Bobo; Tiene fermi i fogli del disegnatore d animazione; Attrezzo per il disegnatore ; Il Dave disegnatore di Watchmen; Il chec co di Quo vado; Il supereroe creato da Stan Lee nel 1962; Hugo, il creato re di Corto Maltese; Lo stato di tensione e ansietà creato da certi film; Sergio, il disegnatore che ha creato bobo ; Il Sergio disegnatore toscano, creatore di bobo ; A Firenze c è quello di bobo li;