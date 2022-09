Piccolo prospetto contenente dati - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Piccolo prospetto contenente dati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STATINO

Significato/Curiosita : Piccolo prospetto contenente dati

Altrettante nicchie a tutto sesto. il prospetto è coronato da un cornicione ad arco acuto, sormontato al centro da un piccolo pinnacolo su cui si erge una croce...

Le statine, o inibitori della hmg-coa reduttasi, sono farmaci che inibiscono la sintesi del colesterolo endogeno, agendo sull'enzima idrossimetilglutaril-coa... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

Altre definizioni con piccolo; prospetto; contenente; dati; piccolo trilocale; Molto piccolo ; piccolo marsupiale che per salvarsi si finge morto; piccolo volatile marino che sembra camminare sull acqua; prospetto , abbozzo; prospetto riassuntivo; Un prospetto ridotto presentato per spiegare; prospetto dei programmi televisivi; Ampia vasca artificiale contenente acqua dolce; Parola contenente moltiplicazione e sottrazione; Angolo non contenente i prolungamenti dei lati; Astuccio contenente oggetti da toeletta; Gli sfaccendati di un film di Federico Fellini; Come i treni andati fuori dai binari; Sono andati ... ai tempi di Dante; dati si per vinti; Cerca nelle Definizioni