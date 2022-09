Un dolce che viene servito a fette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un dolce che viene servito a fette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : SALAME DI CIOCCOLATO

Significato/Curiosita : Un dolce che viene servito a fette

Per il metodo di lavorazione e per come viene servito, infatti questo dolce non dev'essere tagliato in fette regolari, ma spezzato con le mani. è tradizione...

Il salame al cioccolato, anche chiamato salame turco, salame vichingo, salame inglese o salame del re, è un dolce a base di cioccolato e biscotti che... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

Il tipico dolce di Siena; Vino dolce a fine pasto; Il dolce far _ dell ozioso; dolce al cucchiaio morbido e cremoso fra; Segue in versi l ispirazione che le viene ; viene recapitata dal portalettere; viene chiamata anche il web o la rete; Va dentro soltanto se viene picchiato sulla testa; Molto viziato: servito e __; Enrico che scrisse Il servito re del diavolo; servito ri del re; Viene servito alla fine del pranzo; Le fette di pesce spada; Un tipo di fette ; Le scaramazze sono imperfette ; A Genova son perfette col pesto;