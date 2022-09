Come i treni andati fuori dai binari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come i treni andati fuori dai binari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DERAGLIATI

Significato/Curiosita : Come i treni andati fuori dai binari

Percorso anche dai treni per lecco e bergamo, è a 4 binari. la linea ferroviaria è gestita da rete ferroviaria italiana che la qualifica come fondamentale...

Cedimento strutturale di un asse del carrello del primo carro-cisterna deragliato. la prima foto pubblicata sembra confermare che l'incidente sia stato... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

