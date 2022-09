Come l alimento di basso valore nutritivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come l alimento di basso valore nutritivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : IPOCALORICO

Significato/Curiosita : Come l alimento di basso valore nutritivo

Settore. le religioni induiste assegnano alla patata un valore nutritivo e spirituale molto basso, quello del tamas, che è l'attributo infimo della materia...

Proprietà di mantenimento dell'umidità. l'eritritolo è l'unico poliolo ipocalorico autorizzato in europa. gli esseri umani sono naturalmente predisposti... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

