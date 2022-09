L aeroporto milanese in città - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L aeroporto milanese in città. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FORLANINI

Significato/Curiosita : L aeroporto milanese in citta

L'aeroporto di milano-linate (iata: lin, icao: liml), intitolato a enrico forlanini, è un aeroporto italiano gestito dalla sea. è l'ottavo aeroporto italiano...

Ospedali san camillo-forlanini sulla circonvallazione gianicolense e lazzaro spallanzani sulla via portuense. era intitolato a carlo forlanini, uno dei principali... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 16 settembre 2022

