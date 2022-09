Il vino che oggi si chiama Friulano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il vino che oggi si chiama Friulano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TOCAI

Significato/Curiosita : Il vino che oggi si chiama friulano

Delizia (cjasarse in friulano standard, cjasarsa in variante locale) è un comune italiano di 8 195 abitanti nel friuli-venezia giulia. il comune di casarsa...

Goriška brda zgp, kras zgp e vipavska dolina zgp. fino al 2007 era denominato tocai. tralcio legnoso e di colore scuro con gemme piccole e schiacciate - foglia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

