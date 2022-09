Una spaventosa condanna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una spaventosa condanna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : PENA DI MORTE

Significato/Curiosita : Una spaventosa condanna

«contestare le dichiarazioni che hanno costituito la base legale della condanna», condanna formulata «esclusivamente sulla base delle dichiarazioni pronunciate...

"condannato a morte" rimanda qui. se stai cercando il film del 1940, vedi condannato a morte (film). la pena di morte (detta anche pena capitale) è una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con spaventosa; condanna; È spaventosa mente deforme; Creatura spaventosa e orribile; Cosa spaventosa ; spaventosa ... come una tragedia; Allontanamento dalla patria come condanna ; La condanna penale non deve averne nessuno; Può essere di condanna o di assoluzione; Espropriazione di beni in seguito a condanna ; Cerca nelle Definizioni