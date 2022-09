Una panoramica dell operatore cinematografico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una panoramica dell operatore cinematografico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : CAMPO LUNGO

Significato/Curiosita : Una panoramica dell operatore cinematografico

Esercenti, festival, ecc. circolo cinematografico o cineclub circuito cinematografico gruppo di sale cinematografiche collegate tra loro da rapporti commerciali...

Come "campo lunghissimo", "campo lungo", "campo medio" e "campo totale". tutto ciò che è all'esterno dell'inquadratura è considerato come "fuori campo". nel... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Come "campo lunghissimo", "campo lungo", "campo medio" e "campo totale". tutto ciò che è all'esterno dell'inquadratura è considerato come "fuori campo". nel...