Una farina alimentare come la tapioca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una farina alimentare come la tapioca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FECOLA

Significato/Curiosita : Una farina alimentare come la tapioca

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi farina (disambigua). la farina alimentare (dal latino farina, derivato da far «farro») è il prodotto della...

Dalla fecola di patate altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su fecola di patate gelatinizzazione di fecola di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con farina; alimentare; come; tapioca; farina di grano duro; In mezzo alla farina ; Chi ci va. s infarina ; Una farina grossolana di grano duro; Industria alimentare francese di latticini; I loro semi dànno un olio alimentare ; alimentare ; Se ne estrae un olio non alimentare , usato dai pittori; Fruiti come le Williams; È fatto come una volta; È impiegata come fonte di energia rinnovabile; Intensa come certe tinte; La pianta da cui si ricava la tapioca ; L arbusto della tapioca ; Una farina come la tapioca ; Dà la tapioca ; Cerca nelle Definizioni