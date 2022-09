Una corsa d allenamento per tenersi in forma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una corsa d allenamento per tenersi in forma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FOOTING

Significato/Curiosita : Una corsa d allenamento per tenersi in forma

Primi del novecento: d'inverno i ciclisti, per tenersi in forma, passavano con le loro bici nei prati. in questo modo allenavano e mettevano alla prova...

Letteralmente «procedere a balzi»), detto anche con lo pseudoanglicismo footing, è una corsa a passo lento, tipicamente amatoriale. ha lo scopo di aumentare... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

