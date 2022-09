Uguali per efficacia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uguali per efficacia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : EQUIVALENTI

Significato/Curiosita : Uguali per efficacia

Centinaia o addirittura migliaia di volte più efficaci di altre. sebbene il concetto di costo-efficacia sia nuovo nel campo della beneficenza, esso è...

Presenta 1 equivalente di hcl significa che a un equivalente di hcl corrisponde 1 mole di hcl 2 moli di ca(oh)2 presenteranno 4 equivalenti di ca(oh)2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

