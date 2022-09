Si trova... in fin di vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova... in fin di vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : OSSO SACRO

Significato/Curiosita : Si trova... in fin di vita

Durante un controllo e si trova in fin di vita in ospedale. vinz, che proviene da una famiglia ebraica, è un giovane pieno di rabbia e irrequieto a cui...

L'osso sacro è un osso impari e asimmetrico, appartenente alla colonna vertebrale. il nome italiano discende direttamente dalla locuzione latina os sacrum... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con trova; vita; L Italia si trova in quella europea; Che trova la sua origine ancor prima della nascita; trova impiego nella costruzione di pareti interne; Il nucleo in cui si trova no protoni e neutroni; Poneva fine alla vita di molti samurai; Vale vita ; Se ne offre uno agli invita ti alle nozze; Ha ancora tutta la vita davanti a sé; Cerca nelle Definizioni