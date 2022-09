Tela grossolana per vele latine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tela grossolana per vele latine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLONA

Significato/Curiosita : Tela grossolana per vele latine

Quando sono solite lamentarsi in quei momenti in cui le cose, per loro, vanno a gonfie vele. la frase dialettale è entrata nel lessico giornalistico e della...

In provincia di pavia, vedi olona (meridionale). disambiguazione – se stai cercando il tessuto, vedi tela olona. l'olona (ulona, urona oppure uòna in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con tela; grossolana; vele; latine; Uno era tela monio; Santiago de Compostela ne è il capoluogo; Cautela , precauzione pertinenza, relazione; Farmaco a tutela della mucosa dello stomaco; Sbagliare in maniera grossolana ; Una farina grossolana di grano duro; Bugia grossolana ; Lima grossolana ; Quella falloide è un fungo vele nosissimo; Quella falloide è un fungo potenzialmente vele noso; L assuefazione ai vele ni; vele no usato per le frecce dalle tribù amazzoniche; Ci sono quelle neolatine ; Sono sci nelle declinazioni latine ; Dove nessuno possa sentire con tre parole latine ; La letteratura delle lingue neolatine ; Cerca nelle Definizioni