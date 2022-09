Subentrano nei diritti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Subentrano nei diritti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Subentrano nei diritti

Eletta come eurodeputata ma rinuncia al seggio al parlamento europeo (dove subentrano i primi dei non eletti), mantenendo quello a montecitorio. il 18 luglio...

I patti successori sono quei patti che si riferiscono ai beni di una successione non aperta, i quali vincolano la persona a disporre in favore dell’uno...