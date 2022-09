La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua parte orientale si è resa indipendente dall Indonesia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 5 lettere : TIMOR

Significato/Curiosita : La sua parte orientale si e resa indipendente dall indonesia

Con il termine resa del giappone si fa riferimento alla resa incondizionata dell'impero giapponese alle potenze alleate nella seconda guerra mondiale...

timor è l'isola principale dell'arcipelago delle piccole isole della sonda, parte dell'arcipelago malese. il suo territorio è diviso tra lo stato indipendente... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

