Ha struttura a doppia elica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha struttura a doppia elica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : DNA

Significato/Curiosita : Ha struttura a doppia elica

Nella biologia molecolare, la doppia elica si riferisce alla struttura del dna. la struttura del modello a doppia elica del dna venne per prima pubblicata...

Sono denominate a-dna, b-dna, c-dna, d-dna, e-dna, h-dna, l-dna, p-dna e z-dna. in ogni caso, solo le conformazioni a-dna, b-dna e z-dna sono state osservate... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con struttura; doppia; elica; struttura che consente la comunicazione neuronale; struttura cornea sul retro della zampa del gallo; struttura formata da molti pilastri uniti tra loro; Studiosi della struttura umana; Tri raddoppia to; La combinazione che a poker può essere doppia ; Come un bastone con punta doppia ; Francesco, attore e doppia tore di successo; Si scrive sui pacchi che contengono cose delica te; Delica to sugo del cuoco; Chiesa evangelica del Salvation Army; Una prestigiosa Coppa velica ; Cerca nelle Definizioni