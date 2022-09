Stato degli USA famoso per il pollo fritto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stato degli USA famoso per il pollo fritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : KENTUCKY

Significato/Curiosita : Stato degli usa famoso per il pollo fritto

Chicken (letteralmente "pollo fritto del kentucky"), sigla kfc, è una catena statunitense di fast food specializzata nel pollo fritto, preparato secondo una...

Cercando altri significati, vedi kentucky (disambigua). il commonwealth del kentucky (abbreviazione comune: kentucky in inglese ascolta[·info], [kn'tki];... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

