Sono opposte ai solai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono opposte ai solai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CANTINE

Significato/Curiosita : Sono opposte ai solai

Costituite da volte e cupole in muratura e da solai in laterocemento, mentre nel campanile vi sono alcuni solai in legno e altri in laterocemento. la copertura...

2018. ^ trento doc, cantine ferrari. url consultato il 10 maggio 2018 (archiviato dall'url originale l'11 maggio 2018). ^ cantine ferrari cresce a doppia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con sono; opposte; solai; Così sono i funghi... non buoni; sono rosse in uno storico western di John Ford; Quelli primavera sono una specialità cinese; sono i benvenuti in albergo; Come I atteggiamento di chi propugna idee politiche radicalmente opposte ; opposte alle minime; Alte formazioni terrestri, opposte alle pianure; Oscillanti tra due posizioni opposte ; Locale tra solai o superiore e tetto di una casa; L opposto del solai o; Profilato metallico per solai ; solai o con un sinonimo; Cerca nelle Definizioni