Società di investimenti simili ai fondi comuni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Società di investimenti simili ai fondi comuni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SICAV

Significato/Curiosita : Societa di investimenti simili ai fondi comuni

Hedge, è un fondo comune di investimento privato, amministrato da una società di gestione professionale, spesso organizzato come società in accomandita semplice...

Una società di investimento a capitale variabile (in acronimo sicav), in italia, è una società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo...

