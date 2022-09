Lo scrissero in cima alla Croce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo scrissero in cima alla Croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : INRI

Significato/Curiosita : Lo scrissero in cima alla croce

Gerusalemme, denominata calvario in latino e golgota in aramaico, vicino a una delle porte di ingresso della città. gesù, sulla croce, non subì da parte dei soldati...

Disambiguazione – "inri" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi inri (disambigua). il titulus crucis (titolo, iscrizione della croce) è... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con scrissero; cima; alla; croce; Ne scrissero Tibullo e Catullo; scrissero A che punto è la notte; Ne scrissero Pindaro e Carducci; Battisti e Mogol la scrissero del sole; In cima al trattore; Fra l ottava e la decima ; Il noto pittore allievo di cima bue; Unità del quarto ordine nel sistema decima le; Fa la guerra alla guerra; Il segno simile alla ics; L eroina dalla scarpetta; Spiccate dalla pianta; In un modo di dire accompagna la croce ; Il copricapo papale che culmina con una croce ; Lo diedero a Gesù sulla croce ; È fiero della sua croce abbrev; Cerca nelle Definizioni