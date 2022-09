Scrisse molti gialli, romanzi e racconti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Scrisse molti gialli, romanzi e racconti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SIMENON

Significato/Curiosita : Scrisse molti gialli, romanzi e racconti

Esordì nel romanzo uno studio in rosso del 1887, è comparso in quattro romanzi e cinquantasei racconti, assurgendo al ruolo di icona del giallo e venendo...

Georges joseph christian simenon (liegi, 13 febbraio 1903 – losanna, 4 settembre 1989) è stato uno scrittore belga di lingua francese, autore di numerosi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

