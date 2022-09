Il Santo che eccede nella grazia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il Santo che eccede nella grazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANTONIO

Significato/Curiosita : Il santo che eccede nella grazia

- suo santo preferito - invocandone la grazia. quindi, invaso da furor sacro, spiccò di nuovo il balzo, ma mise nell'operazione tanta forza che scavalcò...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi antonio (disambigua). antonio è un nome proprio di persona italiano maschile. maschili: antuono... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con santo; eccede; nella; grazia; santo di Pavia; Parte della gamba... di santo ; Il santo è quello di Gesù a Gerusalemme; Il santo patrono dell Irlanda; Stima e compiacimento di sé in cui si può eccede re; eccede un po ; Si passano eccede ndo; Un eccede nza di pigmentazione che rende più scuri; Sono misti nella giardiniera; L arte nella madrelingua; Il personale non docente che lavora nella scuola sigla; nella voce e nelle note; La città siciliana con le Catacombe di Villagrazia ; La grazia Nobel per la letteratura nel 1926; grazia del contegno; Enormi e senza grazia , come certi proboscidati; Cerca nelle Definizioni