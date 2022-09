Santa, la capitale del New Mexico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Santa, la capitale del New Mexico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : FE

Significato/Curiosita : Santa, la capitale del new mexico

santa fe (tewa: oghá p'o'oge; navajo: yootó) è la capitale dello stato del nuovo messico. è la quarta città più grande dello stato ed è il capoluogo della...

fe – codice vettore iata di primaris airlines fe – codice iso 3166-2:hu della provincia di fejér (ungheria) fe – codice iso 3166-2:it della provincia di...

