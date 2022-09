Rovina il raccolto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rovina il raccolto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GRANDINE

(per esempio: lo rapisce, gli sottrae un agente magico importante, rovina il raccolto o attua altre forme di saccheggio, causa una scomparsa, espelle qualcuno...

La grandine è una precipitazione atmosferica formata da tanti pezzi di ghiaccio (chiamati comunemente "chicchi di grandine"), generalmente sferici o sferoidali... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con rovina; raccolto; Un po rovina to; rovina re un opera d arte; Se è sbagliata rovina il piatto; rovina to al punto da rompersi; Sotto un olivo secolare ho trovato e raccolto alcuni ovoli; Abbondante come un raccolto ; Si bruciano dopo il raccolto del frumento; Un raccolto autunnale;