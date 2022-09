__ Risi: diresse Diario di una schizofrenica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: __ Risi: diresse Diario di una schizofrenica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NELO

Significato/Curiosita : __ risi: diresse diario di una schizofrenica

Signora dei turchi), gian vittorio baldi (fuoco!) e nelo risi (diario di una schizofrenica), rispondendo in tal modo ai soliti contrasti interni della...

nelo risi (milano, 21 aprile 1920 – roma, 17 settembre 2015) è stato un poeta e regista italiano. laureato in medicina come il fratello dino, nelo risi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

Altre definizioni con risi; diresse; diario; schizofrenica; Quelli imbiancati rappresentano ipocrisi a; Un risi regista; Essere in crisi ; Quando cade provoca una crisi ; diresse Ricomincio da tre; diresse Medea iniziali; diresse La grande illusione; Luis __ : diresse Il fantasma della libertà; Tiene un diario pubblico in Internet; Lo sono i pensieri conservati nel diario ; Il diario del degente; diario personale di Giacomo Leopardi; Grave sindrome schizofrenica ; Cerca nelle Definizioni