Rendono degni di considerazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rendono degni di considerazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MERITI

Significato/Curiosita : Rendono degni di considerazione

Medico della terra, capace di operare sia su normali umani che su superumani di ogni sorta. è inoltre una dei pochi esseri degni di sollevare e brandire mjolnir...

Quello che ti meriti è un romanzo giallo di anne holt pubblicato in italia nel 2008 da einaudi. la prima edizione in lingua norvegese è stata pubblicata... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 15 settembre 2022

